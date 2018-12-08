Hakkari'de Kar Yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, çarşı merkezi ve değişik noktalardaki karları temizlemek için çalışma başlattı.

Ticari taksi sürücüleri ise, zincirlerini bağlama telaşı içerisine düştüler. Kar ve sisli havanın etkili olduğu Hakkari'de yağışlar belirli aralıklarla etkisini arttırmaya devam ediyor.

Yağışların bu şekilde devam etmesi halinde köy ve mezra yollarının kapanabileceğini belirten yetkililer, buna yönelikte tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirttiler.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre de; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması beklendiği dile getirilen değerlendirmede, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van 1, Muş 2, Bitlis ve Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 6, Bitlis 4, Muş 5 ve Hakkari'de 2 derece olması beklenmektedir" denildi. - HAKKARİ