Hakkari'de besiciler kar ve tipiye yakalandı
Haberler » Güncel » Hakkari'de besiciler kar ve tipiye yakalandı - Haber

Hakkari'de besiciler kar ve tipiye yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, eve dönüş yolunda kar ve tipiye yakalandı.

27.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:42
Hakkari'de besiciler kar ve tipiye yakalandı

'nin ilçesinde besiciler, eve dönüş yolunda kar ve tipiye yakalandı.

Yılın belirli aylarında hayvanlarına otlak bulmak için değişik meralara giden besiciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle köylere dönmeye başladı.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki merada hayvanlarını otlatan Murat ile yakınları, karın etkisini göstermesiyle 300 küçükbaş hayvanını beldesine götürmek istedi.

Yolda kar ve tipiye yakalanan Yalın ile beraberindekiler, zorlu yolcuğun ardından beldeye ulaşabildi.

Yalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, meradan köye döndükleri sırada kar yağışının başlamasıyla zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Kar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirten Yalın, "Hayvanlarımızı kara yolundan götürmek zorunda kaldık. 6 saatlik yürüyüşün ardından eve ulaştık." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler