Hakkari'de 2 bin 600 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı
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Hakkari'de 2 bin 600 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı

04.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:50
Hakkari'de 2 bin 600 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı

Hakkarili hayırsever iş insanı Lezgin Bahadır, il merkezi ve Çukurca ilçesindeki 2 bin 600 ilk ve ortaokulu öğrencisine mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

Hakkarili hayırsever iş insanı Lezgin Bahadır, il merkezi ve Çukurca ilçesindeki 2 bin 600 ilk ve ortaokulu öğrencisine mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSO Başkanlığının girişimleri sonucu iş insanı Bahadır tarafından 2 bin 600 öğrenciye dağıtılmak üzere mont ve ayakkabı gönderildi.

TSO Başkanı Servet Taş, TOBB tarafından her yıl eğitim yardımlarının yapıldığını söyledi.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Taş, "Bu kapsamda İzmir'de bulunan Sultan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz iş insanı Lezgin Bahadır'dan kışlık mont ve ayakkabı talebinde bulunduk. Kıymetli hemşerimiz talebimizi olumlu karşılayıp, 2 bin 600 öğrenciye dağıtılmak üzere giyim malzemelerini tarafımıza gönderdi." dedi.

Desteğinden dolayı Bahadır'a teşekkür eden Taş, şunları kaydetti:

"Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan 2 bin 500 mont ve ayakkabı, iş adamı ve kanaat önderi Abdulaziz Alkan, HATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fazıl Özkan ve HATSO Meslek Grubu Başkanı Naif Karaman ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan'a teslim edilerek dağıtımı gerçekleştirildi. 100 mont ve ayakkabıyı da il merkezinde tespit edilen öğrencilere dağıttık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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