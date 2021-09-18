Hakkari Belediyesinin açık hava sineması kentte renk kattı - Haberler
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Hakkari Belediyesinin açık hava sineması kentte renk kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hakkari Belediyesinin açık hava sineması kentte renk kattı

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari'de Hayat Var' sloganıyla başlatılan açık hava sinema günleri etkinliği kent merkezine renk kattı.

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari'de Hayat Var' sloganıyla başlatılan açık hava sinema günleri etkinliği kent merkezine renk kattı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye olarak her gün yeni bir hizmeti çocuklara, kadınlara ve erkeklere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "'Hakkari'de Hayat Var.' Bu hayatı da belediye olarak sanat sokağı ile cadde giydirme ve parklarla güzelleştirdik" dedi.

Altay Caddesi Kent Parkı'nda halka ücretsiz olarak açık havada sinema etkinliğine yöre halkı yoğun ilgi gösteriyor. AK Parti Hakkari İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kulları Başkanı Kenan Beyter'de halkın içinde yerini aldı. Başkanların yanına gelen bazı vatandaşlar ise hem sorunlarını anlattı, hem de beraber yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Ekşi Elmalar filmini izlemenin keyfini yaşadı. - HAKKARİ

Hakkari Belediyesinin açık hava sineması kentte renk kattı

Hakkari Belediyesinin açık hava sineması kentte renk kattı

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