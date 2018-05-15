Hakem Ümit Öztürk, Verdiği Penaltı Kararını VAR Sistemiyle İptal Etti
Boluspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk, Gazişehir lehine hükmettiği penaltı kararını VAR sistemini kullanarak iptal etti.
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Boluspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi.
Gazişehir Gaziantep'in 3-1 kazandığı maçın son dakikalarında VAR sistemi devreye girdi.
PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ
Mücadelenin 2-1 devam ettiği sırada hakem Ümit Öztürk, Gazişehir lehine penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR sistemini kullanan hakem Öztürk, kırmızı-siyahlı futbolcunun kendisini yere attığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti ve sarı kartına başvurdu.
YORUMLAR (6)
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çok güzel liğde de uygulansın ki fb şampiyon olsun her yıl..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Haydi antep senin yerin super ligCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Futbolun cilveleri bitti.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Var dir bihayirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bolu beyi.. Çıkamazsın çıkartmayacağız.. Köy kasaba takımlarının süper ligde işi yok! Babanız Eskişehir başarılar ErzurumCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır