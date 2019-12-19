HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Açıklaması

19.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:38

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Diyarbakır'ın hak ettiği yere taşınması lazım. Bu şehre hak etmediği muameleyi yapan, hak etmediği şekilde zarar verenlerin bu şehirden uzaklaştırılması gerekiyor." dedi.

Arslan, Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, bölgedeki il ve şube başkanları ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın 1990'lı yıllarda sendikal mücadeleyi başlattıkları illerden biri olduğunu, birçok kamu kurumunda önemli bir üye sayısına sahip olduklarını belirten Mahmut Arslan, "Diyarbakır biraz daha toparlarsa, 1 Mayısların Diyarbakır'da yapılabileceğinin işaretlerini görüyoruz. 1 Mayıs'ı hak ediyor Diyarbakır, inşallah o günler de gelecek." diye konuştu.

Kentte başta Ulu Cami olmak üzere çok sayıda tarihi eserin bulunduğunu kaydeden Arslan, şehrin, barış, birlik ve beraberliğinin Türkiye için de çok önemli olduğunu bildirdi.

"Diyarbakır'ın hak ettiği yere taşınması lazım"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ettiklerini de ifade eden Mahmut Arslan, şöyle devam etti:

"O da şehir hakkında bize çok sevindirici ve umut verici açıklamalar yaptı. Onun bu şehirde Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına vekalet etmesi büyük bir şans. Diyarbakır'ın hak etmediği şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Hak ettiği değeri de alması lazım. Bu süreç onu sağlamaya çalışıyor. Diyarbakır'ın hak ettiği yere taşınması lazım. Bu şehre hak etmediği muameleyi yapan, hak etmediği şekilde zarar verenlerin bu şehirden uzaklaştırılması gerekiyor. Ben bunun işaretlerini görüyorum. Diyarbakır cıvıl cıvıl, sokakları hareketli gördüm. Bu, şehrin geleceği çok önemli. Güvenlik tehdidi büyük ölçüde kalkmış durumda."

Halk teröre karşı tavır koyuyor

Diyarbakır halkının devletin yanında olduğunu, devletinin belirlediği çizgide mücadele etmeye devam ettiğini vurgulayan Arslan, halkın terörü reddettiğini kaydetti.

Mahmut Arslan, şöyle konuştu:

"Siyasal tercihlerini belli bir siyasi aktör tarafına kullanıyor ama bu halk aynı zamanda teröre karşı tavır koyuyor. Bu tavrını hep hissettirmiştir. Bu tavrından dolayı bu şehri kutlamak lazım. Buranın teröre karşı ortaya koyduğu tavrı, aslında Türkiye'de terörizmin sonuna bir başlangıç olarak görmek gerekiyor. O nedenle ben Diyarbakır'ın bu misyonunu önemli görüyorum. Şehrin barışa ihtiyacı olduğunu, bu barış için de güvenliğin önemli olduğunu, güvenlik konusunda da devletimiz elinden geleni yapıyor."

"Diyarbakır'ın geleceği için hepimiz sorumluluk üstlenmeliyiz"

Baskılara rağmen esnafın artık kepenk kapatmadığına işaret eden ve Diyarbakır annelerinin, oturma eylemini kırmak için yapılan tehditleri kendilerine ilettiğini söyleyen Arslan, "Hep beraber ülkenin geleceği için olduğu kadar Diyarbakır'ın geleceği için hepimiz sorumluluk üstlenmeliyiz. Buraya gelişimiz sadece bu annelere destek olmaktan öte, bu bölgenin bu terör unsurlarından kurtulması, çocuklarımızın dağa gitmemesi, dağa kaçıranlara karşı tedbir alınması ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün bence her şeyin önünde olduğunun altını çizmek için buradayız." şeklinde konuştu.

Herkesin gelmeye çekindiği dönemlerde bölgede bulunduklarını, olmaya da devam edeceklerini kaydeden Mahmut Arslan, şöyle dedi:

"Birileri bizi istemese bile, Diyarbakırlı emekçiler bizim yanımızda olduğu sürece biz buralarda olmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'da sendikacılık yapmak, Kayseri ve Konya'da sendikacılık yapmak gibi değil. Pek çok engellemelere rağmen sendikacılık yapan yöneticilerimize ve emekçilerimize teşekkür ediyorum. HAK-İŞ'in değerlerine, misyonuna ve davasına sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum."

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç ve Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm de Arslan'a ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: AA