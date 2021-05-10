Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Salgın için alınacak tüm önlemlerde, engelli bireyleri tedbirlerin merkezine yerleştirmeliyiz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kovid-19 salgını için alınacak tüm önlemlerde ve atılacak tüm adımlarda engelli bireylerin tedbirlerin ve uygulamaların merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kovid-19 salgını için alınacak tüm önlemlerde ve atılacak tüm adımlarda engelli bireylerin tedbirlerin ve uygulamaların merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Arslan, "Engelliler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de etkileri devam eden Kovid-19 salgınının engelli bireyleri daha fazla etkilediğine dikkat çekti.

Salgının engelli bireyler ve hakları üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletmesi için gerekli tedbirlere ağırlık verilmesini isteyen Arslan, "Salgın için alınacak tüm önlemlerde ve atılacak tüm adımlarda engelli bireyleri tedbirlerin ve uygulamaların merkezine yerleştirmeliyiz. Bu yaklaşım, normalleşme dönemine sorunsuz geçişi de sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalışma hakkının, engelli bireylerin temel Anayasal hakkı olduğunu hatırlatan Arslan, engelli bireylerin çalışma şartlarının kolaylaştırılarak, istihdamda karşılaştıkları sorunların çözümü için daha fazla politika üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'deki engelli birey sayısının TÜİK verilerine göre 2011'de 4 milyon 882 bin 841 kişi olduğunu aktaran Arslan, engellilere ilişkin verilerin, 2011'den bu yana güncellenmediğine dikkati çekti. Arslan, engelli politikalarına yön vermesi bakımından, engelli bireylere ilişkin istatistiklerin güncel olarak açıklanması gerektiğini kaydetti.

Engellilerin istihdamına yönelik kota sorununu çözecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini, engelli bireylere yönelik gerek teorik gerekse de uygulamalı mesleki eğitim kurslarının açılmasını isteyen Arslan, engelli bireyler için hak temelli sosyal ve ekonomik politikalara ağırlık verilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.???????

Türkiye'de son yıllarda engelliler konusunda olumlu gelişmeler yaşandığının altını çizen Arslan, şunları ifade etti:

"Özellikle ülkemizin engelli politikasının, engelli bireylerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamaya yönelik olmasından memnuniyet duymaktayız. Ancak engelli bireyler için hala yapılması gereken birçok iş, çözülmesi gereken sorun bulunmaktadır. Engellilerin istihdamından bakımına, sosyal güvenlikten fiziki engellerin kaldırılmasına kadar birçok alanda hak temelli sosyal ve ekonomik politikalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Hak-İş olarak, engelli bireylerin karşılaştığı sosyal ve ekonomik risklerin, birey, aile, sivil toplum, devlet iş birliğiyle azalacağına inanıyoruz. Engellilerin hakları konusunda toplumda bilinç düzeyini artırmalıyız. Kapsayıcı ve erişilebilir bir toplumu engelli bireyler için hep birlikte inşa etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun