Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Antalya'daki greve destek

12.10.2019 17:40

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e seslenerek, "Bu toplu iş sözleşmesini gelin masada bitirelim, toplu iş sözleşmesindeki taleplerimiz işçilerimizin talepleri Türkiye'deki imzalanmış toplu sözleşmelerin üstünde değil, makul kabul edilebilir bir taslak, bir teklif masada hazır ve başkanı bekliyoruz" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle 79 gündür devam eden greve, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'da destek verdi. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları AŞ. ile sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı, 79 gün önce grev kararı almıştı. Büyükşehir belediyesi önünde bir araya gelen grup, 'Sözleşme hakkımız engellenemez', 'işçiyiz haklıyız direneceğiz', 'zulme karşı direneceğiz', 'Hak-İş nerede biz oradayız' sloganları attı.



"79'uncu gündeyiz"



Burada konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 8 bin işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grevin 79'uncu gününde olduklarını aktardı.



8 bin işçi adına toplu sözleşme yapabilmek için mücadele ettiklerinin altını çizen Arslan, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçtiğimiz günlerde başkanımızın yaptığı görüşmede de ifade ettiğimiz gibi toplu iş sözleşmesi yetkisini 1 Nisan'da aldık 6 ayı geçen bir zaman içerisinde toplu sözleşme görüşmelerinde ne yazık ki bir uzlaşma yakalayamadık. Belediye başkanından burada bir kez daha talepte bulunuyoruz. Bu toplu iş sözleşmesini gelin masada bitirelim, toplu iş sözleşmesindeki taleplerimiz işçilerimizin talepleri Türkiye'deki imzalanmış toplu sözleşmelerin üstünde değil makul kabul edilebilir bir taslak, bir teklif masada hazır ve başkanı bekliyoruz. Biz toplu iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz. Grev bizim için bir amaç değil bir araçtır. Masada muhatap bulamadığımız için büyükşehir belediye başkanı bize bir teklif sunmadığı için bizi ciddiye almadığı için, çalışanları sendikalı işçi olarak değil maraba olarak gördüğü için bugün grevin 79 günündeyiz" diye konuştu.



"Masada uzlaşmak istiyoruz"



Arslan, Hak-İş olarak her yerde olduğu gibi Antalya'da da uzlaşması anlaşmayı masada yapmak istediklerini belirtti.



79 gündür isyanlarını feryatlarını Başkan Böcek'e duyuramadıklarını kaydeden Arslan, " Bir kez daha Başkan Muhittin Böcek' Hak-İş olarak çağrımızı aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yapıyoruz. Kılıçdaroğlu ve Böcek'in 31 Mart seçimlerinden önce emekçilere Türk halkına verdiği sözleri hatırlatmak istiyorum. Biz Antalya'da sadece toplu sözleşme yapamamanın sıkıntısını çekmiyoruz. Sendika değiştirmeyenler, işverenin baskılarına direnen arkadaşlarımız maalesef Elmalı'dan Gazipaşa'ya, Manavgat'tan, Kaş'a Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna sürgün edilerek mücadeleleri kırılmak istenmiştir. Bu sürgünleri, işten atmalar sendika değiştirme baskılarını kabul etmemiz mümkün değil. İşverenler eliyle yapılan baskı ve sürgünlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



Arslan, Bolu'da 127 gün sonra arkadaşlarını işe başlattıklarının altını çizerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bin 300 arkadaşlarının kısa zamanda işlerine dönmeleri için mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.



Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor, dünyadaki tüm işçilerin desteğini Antalya'ya getirdiğini söyledi.



Hiç kimsenin sendika üyesi diye ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini vurgulayan Tudor, her işçinin toplu sözleşmeyi hakettiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından Başkan Arslan,Tudor'a fincan takımı hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA