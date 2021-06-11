Hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti
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Hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altına kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altına kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bekleyen Ekrem Yılmaz, geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı şahsı alarak önce Fatsa Devlet Hastanesi'ne, ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Haberler
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