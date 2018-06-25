Hafik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri askeri personel 3 kişi yaralandı.

Zara ilçesinden Sivas'a giden Ahmet Kandur yönetimindeki 58 BZ 423 plakalı otomobil, Hafik ilçesi D-200 karayolu Lota Gölü mevkisinde Yahya Kaya yönetimindeki 52 KF 143 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada askeri personel olan Ahmet Kandur ile diğer otomobin sürücüsü Kaya ve kayınvalidesi Zeynep Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.