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Hafif ticari araca çarpan bisikletli çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araca çarpan bisikletli çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hareket halindeki hafif ticari araca çarpan 6 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hareket halindeki hafif ticari araca çarpan 6 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki B.Ç. bisikletle kaldırımdan yola çıkarak hareket halindeki Recep Gel idaresindeki 58 DA 208 plakalı hafif ticari aracın sağ kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Hafif ticari araca çarpan bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari araca çarpan bisikletli çocuk yaralandı

Hafif ticari araca çarpan bisikletli çocuk yaralandı

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