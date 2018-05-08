Hadise, Telleri Aşarak Evine Girmeye Çalışan Hayranını Affetmedi

32 yaşındaki Serhan O., hayranı olduğu Hadise'yi görmek için oturduğu siteden içeri girmeye kalkışırken yakalandı.

TELLERİ AŞARAK GİRMEYE KALKIŞTI

Telleri aşıp siteden içeriye giren hayran, son anda yakalandı. Hadise, Serhan O.'dan şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Serhan O., "Pişmanım" dedi ama Hadise "Yaptığı çok korkunçtu" diyerek şikayetinden vazgeçmedi. Serhan O. için 3 aydan 1 yıla kadar hapis istendi. Yargılama başlıyor.

İFADE VERDİLER

Hadise, ismini dahi bilmediği şahısla ilgili şu ifadeyi verdi: "Amacının ne olduğunu bilmediğim şahsı daha önce görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Olay esnasında yaşadığım şey korkutucuydu."

Takıntılı hayran Serhat O. ise şüpheli olarak verdiği ifadede, "Ben Hadise hayranıyım. İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim. Siteye girmek için telli duvarı aştım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" dedi...