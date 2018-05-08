Hadise, Telleri Aşarak Evine Girmeye Çalışan Hayranını Affetmedi
Son dönemlerde haciz haberleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, oturduğu sitenin dikenli tellerini aşarak içeriye girmeye kalkışan hayranından şikayetçi oldu.
32 yaşındaki Serhan O., hayranı olduğu Hadise'yi görmek için oturduğu siteden içeri girmeye kalkışırken yakalandı.
TELLERİ AŞARAK GİRMEYE KALKIŞTI
Telleri aşıp siteden içeriye giren hayran, son anda yakalandı. Hadise, Serhan O.'dan şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Serhan O., "Pişmanım" dedi ama Hadise "Yaptığı çok korkunçtu" diyerek şikayetinden vazgeçmedi. Serhan O. için 3 aydan 1 yıla kadar hapis istendi. Yargılama başlıyor.
İFADE VERDİLER
Hadise, ismini dahi bilmediği şahısla ilgili şu ifadeyi verdi: "Amacının ne olduğunu bilmediğim şahsı daha önce görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Olay esnasında yaşadığım şey korkutucuydu."
Takıntılı hayran Serhat O. ise şüpheli olarak verdiği ifadede, "Ben Hadise hayranıyım. İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim. Siteye girmek için telli duvarı aştım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" dedi...
-
Kesin Hayırsız bir iş için gelmiştir, yani bir Hadise çıkcaktı (Zina)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
az daha zorlasa ferhat gıbı telden atlamayıp duvarı delecekmısCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
-
Eee sonra ne olduuu !!!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
insanların hadisede ne buldugunu anlamadım. ekranlarda fazla görünmesi onun güzel hanım oldugunu göstermez. alanyaya gidin rus turistlere güzellere bakın.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
acaba hadisenin neresine hayransın. evde hadiseyi yakalasaydın ne yapacaktın. herhalde oturup çay içmeyecekdiniz. o kadar arzulu telden atlayarak bunun birde nedeni olmalıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır