Hadise, Telleri Aşarak Evine Girmeye Çalışan Hayranını Affetmedi

Hadise, Telleri Aşarak Evine Girmeye Çalışan Hayranını Affetmedi

Son dönemlerde haciz haberleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, oturduğu sitenin dikenli tellerini aşarak içeriye girmeye kalkışan hayranından şikayetçi oldu.

32 yaşındaki Serhan O., hayranı olduğu Hadise'yi görmek için oturduğu siteden içeri girmeye kalkışırken yakalandı.

TELLERİ AŞARAK GİRMEYE KALKIŞTI

Telleri aşıp siteden içeriye giren hayran, son anda yakalandı. Hadise, Serhan O.'dan şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Serhan O., "Pişmanım" dedi ama Hadise "Yaptığı çok korkunçtu" diyerek şikayetinden vazgeçmedi. Serhan O. için 3 aydan 1 yıla kadar hapis istendi. Yargılama başlıyor.

İFADE VERDİLER

Hadise, ismini dahi bilmediği şahısla ilgili şu ifadeyi verdi: "Amacının ne olduğunu bilmediğim şahsı daha önce görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Olay esnasında yaşadığım şey korkutucuydu."

Takıntılı hayran Serhat O. ise şüpheli olarak verdiği ifadede, "Ben Hadise hayranıyım. İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim. Siteye girmek için telli duvarı aştım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" dedi...

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YORUMLAR (9)

  • MURO:
    insanların hadisede ne buldugunu anlamadım. ekranlarda fazla görünmesi onun güzel hanım oldugunu göstermez. alanyaya gidin rus turistlere güzellere bakın.
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  • MURO:
    acaba hadisenin neresine hayransın. evde hadiseyi yakalasaydın ne yapacaktın. herhalde oturup çay içmeyecekdiniz. o kadar arzulu telden atlayarak bunun birde nedeni olmalı
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