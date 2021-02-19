Hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük