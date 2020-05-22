Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
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Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer aldı? Habermetre, 21 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
22.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:05

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 21 Mayıs Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 100 HABERMETRE SKORUNA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 153 bin 548 kişide tespit edildi ve 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti. 21 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 41 bin 923 haber yayımlandı, bin 572 sitede manşette yer aldı ve toplamda 7.124 saat manşetteki yerini korudu, 8 bin 645anasayfada toplamda 23.702 saat kaldı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

Koronavirüs haberleri 68 milyon 137 bin 221 okunma elde ederken, 10 milyon 295 bin 765 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 936 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 21 Mayıs günü 6 milyon 870 bin 297oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

21 Mayıs Perşembe günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00ve 15.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 239 bin 804 haber yapıldı, 31 bin 411 haberle anasayfada toplam 162.231 saat göründü.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

Coronavirüs haberleri 627 milyon 464 bin 753 okunma kazanırken, 59 milyon 509 bin 248 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 167 milyon 58 bin 212 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

21 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 17.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 21 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
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