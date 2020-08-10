Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Lübnan patlaması, İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul depremi konuları 3-10 Ağustos haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
10.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:17

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 3-10 Ağustos arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, Lübnan patlaması, İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul depremi gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 3-10 Ağustos arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, Lübnan patlaması 2. sırada, İstanbul Sözleşmesi konusu 3., İstanbul depremi de 4. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 240.034.703 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

LÜBNAN PATLAMASI KONUSU GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Lübnan patlaması konusunda yaşanan gelişmeler 80.205.659 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Lübnan patlaması ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre İstanbul Sözleşmesi konusunda yaşanan gelişmeler 17.044.532 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İSTANBUL DEPREMİ GÜNDEMİN 4. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre İstanbul depremi konusunda yaşanan gelişmeler 3.757.013 okunma sayısı ile gündemin 4. sırasında yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

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