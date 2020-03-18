Habermetre, 18 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 18 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 18 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

TÜRK BASININDA 20 BİN 410 KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs 18 Mart günü Türkiye'de 98 kişide tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. 18 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 98 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 20 bin 410 haber yayımlandı, 748 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2 bin 122 saat manşetteki yerini korudu, 3 bin 534 haberle anasayfada toplamda 7 bin 379 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 33 milyon 872 bin 67 okunma elde ederken, 3 milyon 849 bin 287 dolar reklam değerine ulaştı ve 972 defa Twiter'da paylaşıldı.

Popüler haberler ve okunma oranları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 94 bin 529 haber yapıldı, 11 bin 500 haberle anasayfada toplam 44 bin 981 saat göründü. Coronavirüs haberleri 176 milyon 225 bin 472 okunma kazanırken, 13 milyon 084 bin 353 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 24 milyon 222 bin 888 okunma sayısı yakaladı.