Türk futbolu son günlerde tarihi bir soruşturmayla çalkalanıyor. Bahis iddiaları kapsamında tam 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi, gözleri Süper Lig'in genç ve dikkat çeken isimlerinden Zorbay Küçük'e çevirdi. Peki, Zorbay küçük bu sezon hangi maçları yönetti? Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar iptal edilecek mi? Zorbay Küçük'ün yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları hangileri? Detaylar haberimizde...

ZORBAY KÜÇÜK BU SEZON HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

2025-2026 sezonu Zorbay Küçük için oldukça hareketli geçti. Bahis soruşturması öncesinde Süper Lig ve 1. Lig'de birden fazla karşılaşmada düdük çalan genç hakem, sezonun ilk on haftasında şu maçlarda görev aldı:

SÜPER LİG

2. hafta: Kocaeli spor 0-1 Samsunspor

hafta: Başakşehir 0-0 Eyüpspor

hafta: Çaykur Rize spor 1-0 Gençlerbirliği

hafta: Alanya spor 0-1 Galatasaray

hafta: Trabzon spor 2-0 Eyüpspor

1. LİG

10. hafta: Esenler Erok spor 1-1 Bodrum FK

Zorbay Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son beş maç sırasıyla Kocaelispor–Samsun spor, Başakşehir–Eyüp spor, Rizespor–Gençlerbirliği, Alanyaspor–Galatasaray ve Trabzonspor–Eyüp spor oldu. Bu karşılaşmalar, hakemin performansının yakından izlendiği mücadeleler olarak dikkat çekti.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Zorbay Küçük, son yıllarda Süper Lig'de birçok önemli karşılaşmada görev yaptı. Görev aldığı maçlar arasında hem zirve yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalar yer aldı.

Genç yaşına rağmen Türkiye'nin dört bir yanında görev alan Küçük, hem büyük takımların maçlarında hem de kritik deplasman mücadelelerinde düdük çaldı. Son dönemlerde yönettiği maçlarda gösterdiği yönetim tarzı zaman zaman taraftarların ve spor kamuoyunun eleştirisine maruz kaldı.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Zorbay Küçük, kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin birçok maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda verdiği kararlar zaman zaman tartışma konusu olsa da genel olarak sert ve net bir yönetim sergiledi.

Hakemin yönettiği bazı Fenerbahçe maçları şunlardır:

2023/2024 sezonu: Kayserispor – Fenerbahçe 3-4

2023/2024 sezonu: Fenerbahçe – Trabzonspor 2-3

2023/2024 sezonu: Fenerbahçe – Başakşehir FK 4-0

2022/2023 sezonu: Fenerbahçe – Antalyaspor 2-0

2022/2023 sezonu: Sivasspor – Fenerbahçe 1-3

2022/2023 sezonu: Fenerbahçe – Başakşehir FK 1-0

2021/2022 sezonu: Fenerbahçe – Trabzonspor 1-1

2021/2022 sezonu: Giresunspor – Fenerbahçe 1-2

2021/2022 sezonu: Fenerbahçe – Çaykur Rizespor 4-0

2019/2020 sezonu: Fenerbahçe – Denizlispor 2-2

2019/2020 sezonu Türkiye Kupası: Fenerbahçe – İstanbulspor 4-0

Bu karşılaşmalar, Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ile ilgili hakemlik geçmişini ortaya koyuyor.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Zorbay Küçük'ün Galatasaray ile kesiştiği maçlar da oldukça fazla. Özellikle son beş sezonda sarı-kırmızılı ekibin birçok kritik maçında görev yaptı. Bu karşılaşmaların bir kısmı, lig yarışını doğrudan etkileyen mücadelelerdi.

Hakemin yönettiği bazı Galatasaray maçları:

2025/2026 sezonu: Alanyaspor – Galatasaray 0-1

2024/2025 sezonu: Çaykur Rizespor – Galatasaray 1-2

2023/2024 sezonu: Sivasspor – Galatasaray 1-1

2023/2024 sezonu: Antalyaspor – Galatasaray 0-2

2022/2023 sezonu: Konyaspor – Galatasaray 2-1

2022/2023 sezonu: Galatasaray – Ankaragücü 2-1

2021/2022 sezonu: Galatasaray – Başakşehir FK 1-1

2020/2021 sezonu: Alanyaspor – Galatasaray 0-1

2019/2020 sezonu: Galatasaray – Kayserispor 4-1

2018/2019 sezonu: Sivasspor – Galatasaray 4-3

Zorbay Küçük'ün bu maçlardaki yönetimi, zaman zaman iki takım taraftarları arasında tartışmalara neden oldu.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Türk futbolunu sarsan geniş çaplı bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakem PFDK'ya sevk edildi. Bu liste içinde yer alan isimlerden biri de Zorbay Küçük oldu. Soruşturma süreci devam ederken, kamuoyunda "yönettiği maçlar iptal edilecek mi?" sorusu gündeme geldi.

Ancak şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınmış herhangi bir maç iptali kararı bulunmuyor. Hakemlerin disiplin süreci tamamlanmadan, yönetilen maçların sonucu veya geçerliliğiyle ilgili bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

TFF kaynakları, süreç tamamlanana kadar tüm maç sonuçlarının geçerli olduğunu ve resmi kayıtların korunacağını belirtti. Dolayısıyla şu aşamada Zorbay Küçük'ün yönettiği maçların iptali söz konusu değil.

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Futbol kökenli bir aileden gelen Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör olarak tanınıyor. Lise eğitimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu.

Hakemlik kariyerine 2010 yılında başlayan Zorbay Küçük, ilk profesyonel maçına 2017-2018 sezonunda Trabzonspor – Kardemir Karabükspor karşılaşmasında orta hakem olarak çıktı. 2021 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası düzeyde görev yapma hakkı kazandı.

Disiplinli tavırları ve sahadaki otoritesiyle bilinen Zorbay Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu'nun üst klasman hakemleri arasında yer alıyordu. Ancak 2025 yılı itibarıyla Türk hakemliğini sarsan "bahis soruşturması" kapsamında adı gündeme geldi ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakem arasında bulundu.