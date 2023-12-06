Haberler ›› Gündem ›› Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı?

6 Aralık 2023 22:41 Son Güncelleme: 22:45 Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Dördüncü turda müsabakalar 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı?