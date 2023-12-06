Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Dördüncü turda müsabakalar 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, 5 Aralık Salı günü oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TEK MAÇ MI?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, 5 Aralık Salı günü oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
Karşılaşmaların programı şu şekilde: