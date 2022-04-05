Zeyno Günenç kimdir? Zeyno Günenç eşi kim? Zeyno Günenç kminle evli, eşi kim?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zeyno Günenç merak konusu oldu. İşte Zeyno Günenç hakkında merak edilen Zeyno Günenç kimdir, Zeyno Günenç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 22 Haziran 1967

54 yaşında

İzmit, Türkiye

Boy: 1,71 m

İlkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlayan Zeyno Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurt dışı da dâhil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı. Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle Üç Salakşörler adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le evlilik yaşayan sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı. TRT'de yaptığı sabah programından bazı baskılar nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. 1988 yılından itibaren çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.