Zehra Güneş kimdir, nereli, evli mi? Zehra Güneş boyu kaç, hangi takımda oynuyor?

Sezon sonunda VakıfBank ile sözleşmesinin biteceği öğrenilen Zehra Güneş'in transfer olacağı yer merak konusu olurken hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kısa süre içerisinde hızla yayılan haberler üzerine Zehra Güneş'in kariyeri ve özel hayatı sosyal medyada dikkat çekti. Peki, Zehra Güneş kimdir, boyu kaç, hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar…

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Zehra Güneş, orta oyuncu pozisyonunda görev alan Türk voleybolcudur. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur. Voleybola 13 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Zehra Güneş voleybol

Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrar Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız millî takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş

Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş'in boyu

ZEHRA GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul- Kartal'da dünyaya gelen Zehra Güneş'in boyu 197 cm kilosu ise 88'dir.

Zehra Güneş'in ödülleri

ZEHRA GÜNEŞ'İN KAÇ TANE ÖDÜLÜ VAR?

2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2022 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

Zehra Güneş'in maaşı

ZEHRA GÜNEŞ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

En zengin voleybolcular arasında yer alan Zehra Güneş'in geliri ise 4 milyon Euro.