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Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu?

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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu?

Galantasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu. Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu?

ZAHA SAKAT MI?
İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor; Shahrudin, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Niang.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha ile ilgili konuştu.

"Ziyech'in ufak bir ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Zaha'nın da ufak bir ağrısı vardı, oyunun devamında kullanacağız. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık, Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yaptık. Mutluyum."

Osman Demir
Osman Demir
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