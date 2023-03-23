Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kim? Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ne? Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu ve karakterleri!

Star Tv ekranlarında yayınlanan yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize ilk bölümüyle izleyici ekrana kilitledi. Farklı konusuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kim? Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ne? Yüz Yıllık Mucize oyuncu karakterleri kimler? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize Miray kimdir? Miray gerçekte kim, adı ne? Yüz Yıllık Mucize Miray karakterini kim canlandırıyor?

Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu! Başrolünde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi ilk bölümüyle Star Tv'de ekranlara geldi. İlk bölümüyle dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu merak konusu oldu. Dizide rol alan oyuncular araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kim? Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ne? İşte, Yüz Yıllık Mucize oyuncu kadrosu ve karakterleri!

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinden yeni fragman yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde, 130 yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin kadrosunda, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra gibi ünlü isimler yer almaktadır.