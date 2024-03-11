Yusuf Hamdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Yusuf Hamdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir kaç yaşında, nereli?
Yusuf Hamdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yusuf Hamdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir nereli? Detaylar haberimizdedir…
YUSUF HAMDEMİR KİMDİR?
Yusuf Hamdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.