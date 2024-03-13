Yusuf Erdin kimdir? MHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Yusuf Erdin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Yusuf Erdin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yusuf Erdin kimdir? MHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Yusuf Erdin nereli? Detaylar haberimizdedir…

YUSUF ERDİN KİMDİR?

Yusuf Erdin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.