Yurt dışından araba getirmenin şartları 2026 - Yurt dışından araba getirme vergisi ne kadar?

Avrupa ülkelerinde ya da komşu ülkelerde araç fiyatlarının daha uygun olması, Türkiye'de yaşayan veya yurt dışında ikamet eden vatandaşları bu seçeneğe yönlendiriyor. Ancak yurt dışından bir aracı Türkiye'ye getirip kullanabilmek için yalnızca aracı satın almak yeterli değildir. Türkiye'de araç kullanımına izin verilmesi için gümrük mevzuatı, ikamet şartları ve süre sınırlamaları gibi birçok prosedürün eksiksiz yerine getirilmesi gerekir. Peki, yurt dışından araba getirmenin şartları neler? Yurt dışından araba getirme vergisi ne kadar? Detaylar...

YURT DIŞINDAN ARABA GETİRMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye'ye yurt dışından araç getirmek için öncelikle belirli kriterleri karşılamak gerekir. Bu şartlar, Geçici İthalat Rejimi kapsamında uygulanır ve araç Türkiye'de kalıcı olarak değil, belirli bir süre için kullanılabilir.

Yurt dışından araç getirmenin temel şartları şunlardır:

Kişinin yurt dışında yerleşik olması

Türkiye'ye giriş tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunmuş olması

Aracın yurt dışında kişinin adına kayıtlı olması

Aracı getiren kişinin gerekli gümrük belgelerine sahip olması

Bu koşulları sağlayan kişiler, araçlarını turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirebilir. Bu kapsamda getirilen araçlar Türkiye'de en fazla 730 gün (2 yıl) kullanılabilir.

Bu haklardan yararlanabilecek kişiler genel olarak şu gruplardan oluşur:

Türk vatandaşları

Çifte vatandaşlığa sahip kişiler

Mavi kart sahibi kişiler (emekliler dahil)

Aracı Türkiye'ye getirirken pasaport, araç ruhsatı ve sigorta belgeleri gibi evrakların da sınır kapısında ibraz edilmesi gerekir.

HANGİ ÜLKELERDEN TÜRKİYE'YE ARABA GETİRİLİR?

Yurt dışından araç getirme konusunda en çok merak edilen konulardan biri de hangi ülkelerden araç getirilebileceğidir.

Aslında mevzuat açısından belirli bir ülke sınırlaması bulunmaz. Ancak en önemli şart, aracın kişinin ikamet ettiği ülkede kayıtlı olmasıdır. Yani kişi hangi ülkede yaşıyorsa araç da o ülkede kayıtlı olmalıdır.

Bununla birlikte Avrupa'da yaşayan kişiler için bazı kolaylıklar vardır. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yaşayan bireyler, bu ülkeler arasında araçlarıyla serbest dolaşım sağlayabilir. Bu nedenle Türkiye'ye girişte araç kayıtları genellikle bu sistem üzerinden doğrulanır.

Türkiye'ye araç getirilen ülkeler arasında en sık görülenler şunlardır:

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

Bulgaristan

Gürcistan

Bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları genellikle araçlarını Türkiye'ye yaz tatili veya uzun süreli ziyaretler sırasında getirir.

YURT DIŞINDAN GELEN ARABA 2 YIL SONRA NE OLUR?

Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçlar en fazla 730 gün, yani yaklaşık 2 yıl boyunca Türkiye'de kalabilir.

Bu sürenin sonunda üç farklı seçenek vardır:

Araç tekrar yurt dışına çıkarılır

Araç Türkiye'ye kalıcı olarak ithal edilir (yüksek vergi gerektirir)

Araç sahibinin yurtdışına çıkışı ile araç da Türkiye dışına götürülür

Eğer araç sahibi süre dolmasına rağmen aracı Türkiye'de bırakırsa, gümrük mevzuatına göre cezai işlem uygulanır.

Bu nedenle süre takibi oldukça önemlidir. Araç sahipleri genellikle süre bitmeden önce araçlarını tekrar yurt dışına çıkararak yeni giriş hakkı elde etmeye çalışır.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN BİR ARABAYA NE KADAR VERGİ ÖDENİR?

Turistik kolaylık kapsamında getirilen araçlar için normal şartlarda gümrük vergisi ödenmez. Çünkü bu araçlar Türkiye'ye kalıcı ithalat amacıyla değil, geçici kullanım için getirilir.

Ancak bazı durumlarda vergi ortaya çıkabilir:

Araç Türkiye'de kalıcı olarak ithal edilmek istenirse

Araç süre aşımı yaparsa

Araç satılmaya veya devredilmeye çalışılırsa

Kalıcı ithalat durumunda ise şu vergiler uygulanabilir:

Gümrük vergisi

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Katma Değer Vergisi (KDV)

Bu vergiler Türkiye'de araç fiyatlarının oldukça yüksek olmasına neden olan en önemli kalemlerdir. Özellikle motor hacmi ve araç değeri arttıkça vergi yükü de ciddi şekilde yükselir.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ARABAYI KİMLER SÜREBİLİR?

Türkiye'ye yurt dışından getirilen araçların kullanımı da belirli kurallara bağlıdır.

Genel olarak aracı getiren kişi veya onunla aynı ikamet statüsüne sahip kişiler kullanabilir.

Aracı kullanabilecek kişiler şunlardır:

Araç sahibi

Araç sahibinin yurt dışında yaşayan eşi

Araç sahibinin yurt dışında yaşayan çocukları

Aynı şartları sağlayan yakın akrabalar

Türkiye'de ikamet eden bir kişi, normal şartlarda bu aracı kullanamaz. Bu kuralın amacı, yurt dışından getirilen araçların Türkiye'de sürekli kullanımını engellemektir.

185 GÜN HESABI NEYE GÖRE YAPILIR?

Yurt dışından araç getirme sürecinin en kritik şartlarından biri 185 gün kuralıdır.

Bu hesaplama şu şekilde yapılır:

Türkiye'ye giriş yapılacak tarihten geriye doğru 365 gün incelenir

Bu süre içerisinde kişinin en az 185 gün yurt dışında bulunmuş olması gerekir

Bu bilgiler pasaport giriş–çıkış kayıtları üzerinden kontrol edilir. Veriler genellikle Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerinden doğrulanır.

Önemli bir nokta ise şudur:

185 gün kesintisiz olmak zorunda değildir

Yani kişi yıl içinde farklı zamanlarda yurt dışında bulunmuş olabilir

Bu nedenle toplam gün sayısı esas alınır.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN BİRİSİ BAŞKA BİRİNİN ÜZERİNE KAYITLI ARACI GETİREBİLİR Mİ?

Bu durum bazı şartlar altında mümkündür. Ancak hem araç sahibinin hem de aracı getiren kişinin gümrük mevzuatındaki şartları sağlaması gerekir.

Gerekli şartlar şunlardır:

Araç sahibinin yurt dışında yerleşik olması

Aracı getiren kişinin de 185 gün şartını sağlaması

Araç sahibinin noter onaylı vekalet vermesi

Bu belgeler olmadan başka birinin adına kayıtlı bir aracı Türkiye'ye getirmek mümkün değildir.

GÜRCİSTAN'DAN ARAÇ ALMA ŞARTLARI

Son yıllarda internette sıkça karşılaşılan konulardan biri de Gürcistan'dan araç alma yöntemidir.

Bazı platformlarda Gürcistan'dan araç getirmenin çok kolay olduğu veya herhangi bir şart gerektirmediği gibi bilgiler dolaşmaktadır. Ancak bu iddiaların büyük bölümü gerçeği yansıtmaz.

Gürcistan'dan araç getirme sürecinde de Türkiye'nin gümrük mevzuatı geçerlidir. Yani: 185 gün yurt dışında bulunma şartı, yurt dışında ikamet, aracın kişiye kayıtlı olması gibi kurallar aynen uygulanır. Dolayısıyla Gürcistan'dan araç getirmek için de diğer ülkelerdeki prosedürlerin aynısı geçerlidir.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK OLABİLMEK İÇİN 185 GÜN ÜLKE DIŞINDA BULUNMAK KOŞULU SAĞLAR MI?

Birçok kişi 185 gün yurt dışında kalmanın tek başına yeterli olduğunu düşünür. Ancak mevzuata göre bu doğru değildir.

Yurt dışında yerleşik sayılabilmek için:

Yurt dışında resmi ikamet adresi bulunması

Orada yaşamın sürdüğünün belgelenmesi gereklidir.

Örneğin aşağıdaki durumlar yerleşiklik için yeterli sayılmaz:

Gemilerde çalışan kişiler

İnşaat projelerinde geçici görev alanlar

Otellerde veya geçici konaklama yerlerinde kalanlar

Bu kişiler bir yıl içinde 185 gün yurt dışında bulunmuş olsalar bile ikamet şartını sağlamadıkları için araç getirme hakkından yararlanamazlar.

SÜRE AŞILDIĞINDA ÖDENEN CEZA 2026

Türkiye'ye turistik kolaylıklar kapsamında getirilen araçlar için belirlenen sürelerin aşılması durumunda gümrük mevzuatına göre idari para cezası uygulanır. Araç sahiplerinin, Türkiye'de kalabilecekleri azami süre olan 730 günü dikkatle takip etmeleri gerekir. Süre aşımı durumunda ödenecek ceza, aracın Türkiye'de fazladan kaldığı süreye göre kademeli olarak artar.

2025 yılı itibarıyla uygulanan ceza tutarları genel olarak şu şekildedir: Araç Türkiye'de izin verilen sürenin 1 ay aşılması halinde yaklaşık 2.382 TL, 2 ay aşılması halinde yaklaşık 4.764 TL, 3 ay aşılması durumunda ise yaklaşık 7.146 TL civarında para cezası uygulanır. Eğer araç 3 aydan daha fazla süreyle Türkiye'de kalmaya devam ederse, bu durumda ceza çok daha ciddi bir boyuta ulaşır ve araca uygulanması gereken gümrük vergilerinin dörtte biri oranında idari para cezası kesilebilir.