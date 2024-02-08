Yunan adalarına vizesiz geçiş var mı? Hangi adalara vizesiz gidilir?

Seyahat severler hangi Yunan adalarına seyahat edebileceğini merak ediyor. Bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. Yunan adalarına vizesiz geçişin olup olmadığı merak konusu oldu. Hangi Yunan adalarına vizesiz gidilebileceği konusu, seyahat planları yapanlar için önemli bir bilgi. Yunan adalarına vizesiz geçiş var mı? Hangi adalara vizesiz gidilir?Detaylar haberimizde.

YUNAN ADALARINA VİZESİZ GEÇİŞ VAR MI?

Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturum izni olan yabancı uyruklu vatandaşlar Yunanistan kapı vizesi alarak bazı adaları ziyaret edebilecek. İşte o adalar!

HANGİ YUNAN ADALARINA VİZESİZ GİDİLEBİLİR?