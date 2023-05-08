Yerli otomobil TOGG Bayburt'ta yoğun ilgi gördü

AK Parti Bayburt 1'inci sıra milletvekili adayı Orhan Ateş'in kullandığı yerli ve milli otomobil TOGG, Bayburt'ta cirit atlarıyla karşılandı ve yoğun ilgi gördü. Bayburtlu vatandaşlar TOGG ile bol bol fotoğraf çekildi ve aracı inceleme fırsatı buldu.

BAYBURT'a getirilip, davul, zurna eşliğinde cirit atlarıyla karşılanan yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü.

AK Parti Bayburt 1'inci sıra milletvekili adayı Orhan Ateş'in kullandığı yerli ve milli otomobil Togg, Dörtyol mevkisinden Bayburtlu Atlı Spor Kulübü'nce açılan 'Gelenekten geleceğe güçlü adımlarla Türkiye' pankartıyla, davul zurna eşliğinde cirit atlarıyla karşılandı. Yoğun kalabalığın arasından geçirilen Togg, daha sonra valilik binası önündeki alana getirilerek sergilendi. Bayburtlu vatandaşlar, Togg ile bol bol fotoğraf çekildi, bazıları ise araca binerek iç yapısını inceleme fırsatı buldu.

Heyecanla Togg'u görmeye geldiğini belirten Bayburtlu Rızvan Yılmaz da "Bugün Bayburt'umuz olarak gururlu bir gün. Cumhurbaşkanımızın nezdinde bugün bize hediye edilen büyük gururumuz Togg'umuza kavuştuk. Togg talihlisi olarak Bayburt'ta da Togg'u görmekten büyük mutluluk duyduk. Milletimize hayırlı olsun. Bu günleri gösteren Rabbime sonsuz şükürler olsun" dedi.