Yemekteyiz geçen hafta birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçen hafta şampiyonu kim olmuştu? - Haberler

Yemekteyiz geçen hafta birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçen hafta şampiyonu kim olmuştu?
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Ekranların beğenilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen hafta birinci kim oldu, kaç puan aldı merak edildi. Peki, Yemekteyiz geçen hafta birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçen hafta şampiyonu kim olmuştu? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçen haftanın 1. si kimdi? Yemekteyiz yeni sunucusuyla buluştu. TV8'in fenomen programı Yemekteyiz izleyicisine kavuştu. Yeni sezonun başlamasının ardından en çok izlenen programlar arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz izlemek ve detayları ile ilgili bilgiler haberimizde. Peki, Yemekteyiz geçen hafta birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçen hafta şampiyonu kim olmuştu?
13 Eylül'de yayın hayatına başlayan Zuhal Topal ile Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında geçen hafta Damla Hanım 1. olmuştu. Geçen haftanın puan durumları aşağıdaki gibidir.
- Haftanın 5. si : Toplam 24 puanla Harun Bey
- Haftanın 4. sü : Toplam 26 puanla Hande Hanım
- Haftanın 3. sü : Toplam 27 puanla Ömer Bey
- Haftanın 2. si : Toplam 31 puanla Sevdanur Hanım
- Haftanın 1. si : Toplam 34 puanla Damla Hanım
Geçen haftanın şampiyonu : DAMLA HANIM