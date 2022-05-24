Yemekteyiz geçen hafta birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçen hafta şampiyonu kim olmuştu? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçen haftanın 1. si kimdi? Yemekteyiz yeni sunucusuyla buluştu. TV8'in fenomen programı Yemekteyiz izleyicisine kavuştu. Yeni sezonun başlamasının ardından en çok izlenen programlar arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz izlemek ve detayları ile ilgili bilgiler haberimizde. Peki, Yemekteyiz geçen hafta birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçen hafta şampiyonu kim olmuştu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13 Eylül'de yayın hayatına başlayan Zuhal Topal ile Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN 1. Sİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında geçen hafta Damla Hanım 1. olmuştu. Geçen haftanın puan durumları aşağıdaki gibidir.

Haftanın 5. si : Toplam 24 puanla Harun Bey

Toplam 24 puanla Harun Bey Haftanın 4. sü : Toplam 26 puanla Hande Hanım

Toplam 26 puanla Hande Hanım Haftanın 3. sü : Toplam 27 puanla Ömer Bey

Toplam 27 puanla Ömer Bey Haftanın 2. si : Toplam 31 puanla Sevdanur Hanım

Toplam 31 puanla Sevdanur Hanım Haftanın 1. si : Toplam 34 puanla Damla Hanım

Geçen haftanın şampiyonu : DAMLA HANIM

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