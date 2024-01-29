Yelda Kırçuval kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Yelda Kırçuval biyografisi!

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YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelen Yelda Kırçuval,1997 yılında TRT sınavlarına giriş yaptı. TRT kariyerinde diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri aldıktan sonra kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yaptı. Yelda Kırçuval, Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı. Aynı zamanda bir çok programın seslendirmesini üstlendi. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Bunun yanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi verdi.