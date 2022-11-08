YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca üniversite adayının YDS sonuçları için beklediği gün geldi .Ölçme ve seçme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından gerçekleştirilen YDS sına sonuçları merak konusu oldu. Peki, YDS sınav sonuçları açıklandı mı ,ne zaman açıklanacak? İşte konuya ait tüm merak edilenler...

YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen YDS'ye giren adaylar heyecanla sonuçların erişime açılmasını bekliyor. YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. İşte detaylar...

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YDS Sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an haberimiz güncellenecektir.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS NE İŞE YARAR?

YDS sınavı ALES ile birlikte yüksek lisans ve doktora başvurularında değerlendirilmektedir. Sınava yapılan başvurular en çok yüksek lisans eğitimine giriş için yapılmaktadır. Bu nedenle ALES ve YDS sınavı genellikle birlikte anılmaktadır. Ayrıca doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başlayacak adaylarında girmesi gereken bir sınav olmaktadır.

YDS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

YDS sınavından alınan puanlar pek çok başvuruda geçerli olmaktadır. Fakat genellikle araştırma görevlisi seçme ve atama işlemleri için YDS sınavına başvurular yapılmaktadır. YDS sınavına girebilecek kişiler şunlardır:

- Doktora, doçent ve sanatta yeterlilik adayları

- Yüksek lisans programına girecek olan lisans mezunları

- Bir kurumda çalışan ve dil tazminatı veya yurt dışında görev sebebiyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen kişiler.

- Yabancı Dil Bilgisini test etmek isteyen lisans mezunları