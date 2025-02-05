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Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
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Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Türk futbolunun tanınmış hakemlerinden biri olan Yaşar Kemal Uğurlu hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medyada gündem oldu. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı, kariyerinde kaç maç var? İşte, detaylar…

Uzun yıllar Süper Lig'de görev alarak önemli karşılaşmaları yöneten Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerinde attığı adımla büyük ses getirdi. Hakkında çıkan haberlerin ardından yoğun ilgi gören Yaşar Kemal Uğurlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğunun yanı sıra kariyer süreci hakkında da sorulan birçok soru en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu hakemlik kariyerine nasıl başladı, kaç yıl hakemlik yaptı? İşte, hakkında merak edilenler…

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan Uğurlu, hakemlik kariyerine 2002 yılında Düzce'de katıldığı bir kursla adım atmıştır. 2004 yılından itibaren profesyonel seviyede maç yönetmeye başlamış ve kısa sürede kariyerinde önemli bir ilerleme kaydetmiştir.

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?Yaşar Kemal Uğurlu kariyeri

2012 yılında Süper Lig hakemi olarak görevlendirilen Uğurlu, 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartı takarak uluslararası karşılaşmalarda Türkiye'yi temsil etmiştir. 2012 yılında bankacı Özlem Uğurlu ile evlenen deneyimli hakemin, Deren adında bir kızı bulunmaktadır.

Kariyeri boyunca 576 maçta görev alan Uğurlu, 2025 yılında hakemlik kariyerine veda ettiğini açıklamıştır. Uzun yıllar Süper Lig'de düdük çalan tecrübeli hakem, futbol dünyasında önemli karşılaşmalarda görev alarak adından söz ettirmiştir.

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?Yaşar Kemal Uğurlu

YAŞAR KEMAL UĞURLU KAÇ MAÇTA HAKEMLİK YAPTI?

  • 2002 – Hakemlik kariyerine Düzce'de katıldığı kursla başladı.
  • 2004 – Profesyonel liglerde hakemlik yapmaya başladı.
  • 2012 – Süper Lig'de düdük çalmaya başladı.
  • 2021-2023 – FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yaptı.
  • 2025 – Hakemlik kariyerini noktaladı.
Yaşar Kemal Uğurlu, kariyeri boyunca toplam 576 maçta hakemlik yapmıştır. Bu maçların önemli bir kısmı Süper Lig ve uluslararası karşılaşmalardan oluşmaktadır.

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?Yaşar Kemal Uğurlu takımı

YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hangi takımı tuttuğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat bazı kaynaklarda, Fenerbahçe'yi desteklediğine dair iddialar vardır.

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı mı

YAŞAR KEMAL UĞURLU HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Yaşar Kemal Uğurlu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenlediği atletik testlere üst üste iki kez katılmadığı için klasmanı düşürülmüştür. Mevcut yönetmeliklere göre, iki koşu testinde başarısız olan hakemlerin klasmanları düşmektedir. Bu gelişmenin ardından Uğurlu, hakemlik kariyerine son verme kararı almıştır.

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?Hakem Yaşar Kemal Uğurlu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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