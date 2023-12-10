Hafta sonu hava durumu merak ediliyor ve bu kapsamda yakın zamanda dışarıya çıkacak olan kişiler Yarın yağmurlu mu? Sorusunu araştırıyor. Peki, Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu!

Hafta sonu plan yapacak vatandaşlar tarafından havanın durumu araştırılmaktadır. Yarın yağmurlu mu? Sorusu da bu noktada birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahmileri ve merak edilenleri sizler için haberimize ekledik. Peki, Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu!

YARIN YAĞMURLU MU?

Meteoroloji 3 il için turuncu, 11 il için ise sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu bu kentlerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 İL İÇİN UYARI YAYINLANDI

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı iller; Adana, Mersin ve Antalya oldu. Sarı kodlu uyarılan iller ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Yalova olarak sıralandı.