Yargı son bölümde ne oldu? 84. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı hangi kanalda yayınlanıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı heyecan dolu bölümleriyle pazar akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. 83. Bölümde Ilgaz ile Ceylin aralarındaki sorunları çözdü derken Ceylin yeni bir konuşmaya şahit olur. Yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü sata 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ceylin kendi içindeki savaşta kendini olduğu gibi kabul etmeyi seçmiştir. Zamanında söylenmemiş her şey Ilgaz ile aralarında gerginliğe ve güvensizliğe yol açmaktadır. Üstelik de şimdi İclal savcı tam da yanı başlarında, Ilgaz'ın geçmiş zamanlarının tüm gizemi ile durur.

Kadir'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmak üzeredir. İclal savcının şüpheli olarak gördüğü ve operasyon emri verdiği ilk isim herkesi şoke edecektir. Gerçeği bir an önce gözler önüne sermek isteyen Ceylin, tehlikeli yollar seçerek kendisini ve Yekta'yı zor bir durum içerisinde bırakacaktır

Hiç istemediği bir durum ile baş başa kalan Çınar, dernektekilerin karşı istekleri ile yüz yüze kalır. Olaylar kendisinden çıkıp hızla etrafına da sıçramak üzeredir. Öte yandan Yiğit'in ailesindeki ilişkiler ağı bir bir ortaya saçılırken, gizli bir tanığın bulunuşu davada beklenmedik bir etki yaratacaktır.

Ceylin ve Ilgaz'ın her türlü zor şart ve durum içerisinden daha da sağlamlaşarak çıkan ilişkileri bambaşka bir dönemecin arifesindedir. Tamiri mümkün yaralar, kabuk tutmuş olanlar ile sınanmaktadır. Birbirlerini her güçlükte iyi edebileceklerken kaderleri onlara hiç beklemedikleri sınavlar hazırlamaktadır.

Yargı 83. Bölüm

Yargı 83. Bölüm