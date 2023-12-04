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Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?

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4 Aralık'ta Yalova'da bir deprem meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Yalova deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalova kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Yalova deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

YALOVA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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