Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
4 Aralık'ta Yalova'da bir deprem meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...
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YALOVA DEPREM Mİ OLDU?
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.