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Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?

4 Aralık 2023 10:51 Son Güncelleme: 10:55 Abone Ol

4 Aralık'ta Yalova'da bir deprem meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...