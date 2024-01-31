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Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir?

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Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen son bölüm fragmanı hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde. Yalı Çapkını'nın son bölüm fragmanını izlemek için hangi platformları kullanabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okuyun. Yalı Çapkını 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını izleyicisi son bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen son bölüm fragmanı hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde. Yalı Çapkını'nın son bölüm fragmanını izlemek için hangi platformları kullanabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okuyun. Dizinin 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KARDOSUNDA KİMLER VAR?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay

Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir?

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)

YALI ÇAPKINI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kazım'ın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen Orhan büyük bir telaşa kapılırken, durumun Halis Ağa'nın kulağına gitmemesi için İfakat'tan yardım ister. Babasını kaybetmenin eşiğine gelen Seyran ise ona bunu yaşatanlara hak ettikleri cezayı vermeye kararlıdır. Geçmişte babasının ona destek olduğu zor zamanları hatırlayan Ferit, bir yandan gerçeği Seyran'dan saklamaya çalışırken, bir yandan da babasının hapishaneye girmesini engellemek için yoğun çaba harcar.Seyran, babasını kurtardığı için Ferit'e minnet duyar fakat Orhan'ın izini bulmak için çabalamaktan vazgeçmez. Babasını yurt dışına kaçırmak için tüm hazırlıkları tamamlayan Ferit, amacına ulaşmaya çok yaklaşsa da Seyran henüz son hamlesini yapmamıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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