YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜM İLK FRAGMAN İZLE: Pelin ölüyor mu, yeni bölümde neler olacak?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. Yalı Çapkını'nın son bölümünde Pelin'in hastaneye kaldırılması sonrasında ortalık birbirine girdi. 59. bölümde neler olacağı izleyicinin en merak ettiği konulardan biri. Yalı Çapkını 59. bölüm fragman izle. Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pelin'in aniden rahatsızlanmasıyla birlikte, hızla hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Bu beklenmedik durumdan Serter'i sorumlu tutan Ferit, büyük bir öfkeyle doluydu. Pelin ve bebeği için yaşam mücadelesi verirken, bebeğin gerçek babasının kim olduğunun belirlenmesini isteyen Halis Ağa, babalık testi yapılması talimatını verdi. Seyran, Ferit'e destek olmak amacıyla tüm olumsuz bakışlara aldırmadan hastaneye gitti ve Pelin'in hayatta kalması için elinden geleni yaptı. Halis, hapishanedeki zor günler geçiren Orhan'ı serbest bırakmaya karar verdi, ancak planı istediği gibi ilerlemedi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bunun üzerine, işlerin çıkmaza girmesiyle eski bir tanıdıktan yardım istemek zorunda kaldı.

Pelin ve bebeği için hayati bir süreç yaşanırken, Ferit, Seyran'ın desteğiyle ayakta kalmaya çalışsa da önlerindeki zorlu sürecin hiç de kolay olmayacağını bilmektedir.

YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün fragmanında Ferit'in mezarlıkta dolaşması dikkat çekti. İşte 59. bölüm fragmanı;

