Masterchef 31 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Yağlama yapılması istendi. Peki Masterchef Yağlama nasıl yapılır? Yağlama için gerekli malzemeler nelerdir? Yağlama yemek tarifi! Yağlama nasıl yapılır? Yağlama nedir, nasıl yapılır? Yağlama tarifi nedir? Masterchef Yağlama yemeği nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Yağlama hangi yöreye ait? Yağlama yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yağlama tarifi oldu. Peki en güzel Yağlama yemek tarifi nasıldır? Yağlama yemeği nasıl yapılır? Yağlama için gerekli malzemeler nelerdir? Yağlama nasıl yapılır? Yağlama için gerekenler neler? Yağlama yemeği hangi yöreye ve hangi ile aittir? İşte detaylar...

YAĞLAMA NEDİR, HANGİ YÖREYE AİT?

Yağlama, şebit, kıyma, salçalı sos ve yoğurttan oluşan bir yemektir. Şebitlerin (yufka) üst üste konup, her katın arasına bol sulu ve salçalı kıymanın konmasıyla yapılır.

Kayseri Yağlaması

Kayseri Yağlaması 12.07.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

YAĞLAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Hamuru için malzemeler

500 gr. un

1 su bardağı su

½ su bardağı süt

10 gr. yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

Kıymalı harç için malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

350 gr. kıyma

2 tane kuru soğan

2 tane yeşil sivri biber

6-7 adet domates

1 yemek kasığı domates salçası

1 yemek kasığı biber salçası

1,5 su bardağı su

Pul biber

Tuz

Karabiber

YAĞLAMA NASIL YAPILIR? YAĞLAMA TARİFİ

Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir kaba alıp maya eriyinceye kadar karıştırın. Unu yavaş yavaş katarak yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu ekleyip yoğurun.

Yoğurduğumuz hamuru mayalanması için yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.

İç harç için, tüm malzemeleri yemeklik doğrayın. Tavayı ateşe alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı ekleyin kavurun, sırasıyla biberi ekleyin.

Domatesler ve salçaları ekleyip, salçaların kokusu çıkana kadar kavurun.

Son olarak baharatlar ve suyunu ekleyin. Tüm sebzeler yumuşayıp su yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen gösterin.

Mayalanan hamurdan 12 beze çıkartın. Bezelerin her birini un serpilmiş tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir hamuru önlü arkalı pişirin.

Hamurun birisini servis tabağınıza alın. Üzerine kıymalı harçtan sürün. diğer hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat hamur bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin.

4 dilim olacak şekilde keserek servis edin. Dilerseniz yanında yoğurt ile de servis edebilirsiniz.

KAYSERİ YAĞLAMASI YAPILIŞI PÜF NOKTASI

Hamuru hazırlarken süt ve suyu mutlaka ılık bir şekilde kullanın. Suyu azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurun. Mayalandırmadan açmaya ve pişirmeye çalışmayın. Açarken çok fazla un kullanmayın.