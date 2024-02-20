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YABANİ 23. BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE: Yabani dizisi hangi gün?

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Popüler dizi Yabani'nin 23. bölümünün ikinci fragmanı izleyici ile buluştu. Dizi severler, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yabani dizisi hangi gün ekranlara gelecek? İşte merak edilen detaylar.

NOW TV'de her salı akşamı seyircisiyle buluşan Yabani dizisi dikkat çekiyor. Yeni bölümleri ile merak uyandıran dizinin 23. bölüm 2. fragmanı araştırılıyor. Yabani 23. bölüm 2. fragman izle!

YABANİ DİZİSİ NEYİ ANLTIYOR?

Her salı akşamı, NOW TV'de izleyicileriyle buluşan "Yabani" dizisi, izleyicilere heyecan dolu bir dizi deneyimi sunuyor. Yabani dizisi, henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi, Ayşegül Ünsal, Serdar Orçin, Sezer Arıçay, Rojbin Erden, Seray Özkan, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Aleyna Al.

Seyirci tarafından merakla beklenen yeni bölümün fragmanı ise dikkat çekiyor. İşte fragman;

YABANİ 23. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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