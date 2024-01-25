X hastalığı gerçek mi? X hastalığı var mı, ölümcül mü? X hastalığı ölüm riski var mı?

X hastalığı gerçek mi? Sorusu, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak ediliyor ve hastalığa dair birçok detay internet üzerinde araştırma konusu oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden X hastalığı hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, hastalığın gerçek olup, olmadığını yanıtladı. Peki, X hastalığı gerçek mi? X hastalığı var mı, ölümcül mü? X hastalığı ölüm riski var mı?

X HASTALIĞI GERÇEK Mİ?

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."