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X hastalığı gerçek mi? X hastalığı var mı, ölümcül mü? X hastalığı ölüm riski var mı?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hastalığı hakkında açıklamada bulundu. X hastalığı gerçek mi? Sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, X hastalığı gerçek mi? X hastalığı var mı, ölümcül mü? X hastalığı ölüm riski var mı?

X hastalığı gerçek mi? Sorusu, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak ediliyor ve hastalığa dair birçok detay internet üzerinde araştırma konusu oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden X hastalığı hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, hastalığın gerçek olup, olmadığını yanıtladı. Peki, X hastalığı gerçek mi? X hastalığı var mı, ölümcül mü? X hastalığı ölüm riski var mı?

X HASTALIĞI GERÇEK Mİ?

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."

Emir Ceran
Emir Ceran
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