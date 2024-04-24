Yeni WhatsApp çevrimdışı dosya paylaşım özelliği WABetaInfo tarafından tespit edildi ve "People Nearby" yani "Yakındaki Kişiler" olarak adlandırıldı. Bu özellik, popüler Android seçeneği Nearby Share ve Apple'ın AirDrop'u gibi çalışıyor. Peki, Whatsapp yeni özellik ne? Whatsapp'a gelen yeni özellik nedir?

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK NE?

Whatsapp'ın yeni güncellemesiyle artık kullanıcılar internet olmadan da mesajlaşabilecek. Bilgilere göre, WhatsApp People Nearby cihazlar arasında dosya aktarımı için Bluetooth kullanıyor. Bu nedenle, internet gerektirmiyor.

YAKINDAKİ KİŞİLER ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekir. Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içerir.

Yakındaki Kişiler seçeneği Ayarlar > Yakındaki Kişiler altında bulunabilir.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman sunmayı planladığı henüz belli değil.