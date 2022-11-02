Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni güncelleme geldi. Yeni gelen güncelleme ile WhatsApp'da ekran görüntüsü almanın engellendiği gündeme geldi. WhatsApp'a yapılan güncelleme sonrasında meydana gelen değişikler sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmakta. Peki, WhatsApp ekran görüntüsü engelleme nasıl yapılır? (VİDEOLU) WhatsApp yeni özellik nedir? WhatsApp ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte detaylar...

2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp'ın yeni özellikleri kullanıma sunuldu. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ile WhatsApp'da ekran görüntüsü almanın engellendiği gündeme geldi. Kullanıcılar, WhatsApp'da yeni gelen güncellemeleri araştırmakta. WhatsApp'ın güncellemeleri merak konusu oldu. Peki, WhatsApp ekran görüntüsü engelleme nasıl yapılır? (VİDEOLU) WhatsApp yeni özellik nedir? WhatsApp ekran görüntüsü nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ENGELLEME NASIL YAPILIR?

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile çevrimici özelliği sadece seçilen kişiler tarafından gözükebilecek. Çevrimici özelliğini seçtiğiniz kişiler tarafından gözükmesini istiyorsanız uygulamanız gereken adımlar sırasıyla şu şekilde:

Ayarlar > Gizlilik > Son Görülme ve Çevrimici > Çevrimici olduğumu kimler görebilir

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK NEDİR?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcının not defteri olarak uygulamayı tercih etmesi üzerine "kendine not" konusunda yeni bir özellik geliştirmek için kolları sıvadı. Yeni geliştirmeyle, WhatsApp kişilerin kendilerine mesaj atmasına izin verecek. Normal bir kullanıcıya mesaj gönderir gibi "Bana" seçeneği ortaya çıkacak ve kullanıcılar bu sohbette kendine mesaj gönderebilecek. Özelliğin ne zaman uygulamada olacağı bilinmiyor.