Vladimir Stimac tutuklandı mı, neden tutulandı, Vladimir Stimac hangi takımlarda ne zaman oynadı?

Bir dönem Türkiye'de basketbol oynayan Vladimir Stimac, Sırbistan'da hükümet politikalarına karşı düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen eski oyuncunun bu şekilde gözaltına alınması, ülkede geniş yankı uyandırdı. Peki, Vladimir Stimac gerçekten tutuklandı mı, neden gözaltına alındı ve kariyerinde hangi takımlarda, hangi yıllarda forma giydi?

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, gözaltı anında Stimac'ın yere yatırıldığı ve polisin diziyle başına bastırarak etkisiz hale getirdiği görüntüler büyük tepki topladı. Sırp Parlamentosu önündeki protestolar sırasında "şiddeti teşvik ettiği" gerekçesiyle Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

AKTİVİST KİMLİĞİYLE TANINIYORDU

37 yaşındaki Stimac, profesyonel basketbol kariyerini noktaladıktan sonra ülkesinde demokrasi ve ifade özgürlüğü yanlısı eylemlerde aktif rol üstlenmişti. Hükümetin medya üzerindeki baskılarını ve artan siyasi gerginliği eleştiren eski sporcu, insan hakları savunucuları tarafından "ifade özgürlüğüne yönelik bir darbenin kurbanı" olarak nitelendirildi.

TÜRKİYE KARİYERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Stimac, 2014–2020 yılları arasında Türkiye'de Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit formalarıyla mücadele etmişti. Enerjisi ve mücadeleci yapısıyla taraftarların sevgisini kazanan Sırp basketbolcu, parkede sergilediği performansla Türk basketbolseverlerin hafızasında yer etti.