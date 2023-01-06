Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var, problem ne gibi sorruların yanıtı merak edildi. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant'ta sorun oluştu. Yaşanan arıza Twitter'da gündem oldu. Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var, problem ne?

Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var, problem ne sorusunun yanıtı merak ediliyor. Riot Games'in popüler FPS beklenmedik bir sorun yaşadı. VALORANT'taoyuna giriş yapamadılar. İşte, Valorant sunucu durumu! Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var, problem ne?

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Valorant'ta bu akşam saatlerinde çeşitli sorunlar yaşandı. Oyuncular problemin kaynağını merak etti ama henüz resmi açıklama gelmedi. İşte hata raporu: