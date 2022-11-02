Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda tren seferleri durduruldu, yolcular ise acil durum anonsu geçilerek dışarı yönlendirildi. Marmaray seferlerinin neden durdurulduğu merak konusu oldu. Peki, Üsküdar Marmaray istasyonu neden durdu? Marmaray neden boşaltıldı? İşte detaylar...

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda tren seferleri durduruldu, yolcular ise acil durum anonsu geçilerek dışarı yönlendirildi. İstasyonda yapılan anonslarda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" denildi. Marmaray seferlerinin neden durdurulduğu merak konusu oldu. Peki, Üsküdar Marmaray istasyonu neden durdu? Marmaray neden boşaltıldı? Detaylar haberimizde....

ÜSKÜDAR MARMARAY İSTASYONU NEDEN DURDU?

Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi.

"PERONLARI TERK EDİN" ANONSU

İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.