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Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

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31 Mart yerel seçimlerinde Sinem Dedetaş'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Üsküdar Belediyesi'ne çok sayıda arsayı ve daire internetten satışa çıkarıldı. İlan sitesindeki linkleri sosyal medya hesabından paylaşan Hilmi Türken "CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim" diyerek duruma tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren ve CHP'nin yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi, bir ilan sitesinde satışa konulan arsa ve dairelerle gündeme geldi.

"SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE"

Sinem Dedetaş'ın başkanlık koltuğunda oturduğu belediyede satışların neden yapıldığı bilinmezken konuyla ilgili AK Partili Hilmi Türkmen'den sert bir açıklama geldi. "Sahibinden satılık belediye" diyerek duruma tepki gösteren Türkmen, " Üsküdar'da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim. SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE! Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

"EN AZ BORCU OLAN İKİNCİ BELEDİYE OLARAK TESLİM ETTİK"

Hilmi Türkmen'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; "Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede? Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. O zaman soruyoruz, bu ne acele! Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik.

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

"NE BU ACELE?"

Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı? Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak. Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Emlak

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Yorumlar (18)

Arda Yıldız:

hani özelleştirme yapılırken devletin malını satıyorlar diye bağıranları görelim.

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Hacı Şembeki:

Tevfik Fikret in , Hanı Yağma Şiiri tam da chp nin bu durumu anlatıyor...

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Mehmet Vatandaş:

ikisi aynı şey değil Arda kardeş o arsa ve binalar zamanla satıp belediyeye gelir sağlamak için oluşturulmuş akp li bunu kendisi söylüyor

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Bulent Levent:

MİLLETİ ÇÖPTEN EKMEK ALMA MAHKUM EDEN KİM

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yanıtYanıtla
osman Nat:

Bülent ecevit

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slim shady:

Satıp kendi cebine koyuyormuş gibi şikayet etmiş. Bence icraati görmeden konuşmak çok gereksiz. Üsküdarlılara nereye hancandığı kalem kalem açıklanır diye umuyorum.Mansur başkanın yaptığı gibi!

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Alaa C:

Bi belediyenin neden dairesi olur yeni yapilan insaatlardan. Niye satın almışlar ki

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Mehmet Vatandaş:

Bunlar satıp gelir elde etmek için oluşturulmuş ve satmaya hakkı varsa ne konuşuyorsun. Kasada para bırakmamışsınız hizmet nasıl gelecek

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bekir yapici:

bence cokta iyi yapiyor gecmise bir göz atin fetoculara vakiflara cemaatlare yandaslara beles verilen devletin dolayisinla halkin olan binalari arazileri paralari hatirlayin, gökcek ve topbas niye gitti saniyoruz, aslinda belediyenin degil halkin olan bu tasinmazlarin parasinla halka hizmet verilecekse en güzel ve dogru olani yapmis olur.

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Cihans:

Oldu olacak avm falanda yapsaydini, akp sahis belediyenin gorev tanimini yapardanix memnun oluruz biz ogrenememisiz demekki ticari bor sirket olduginu

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