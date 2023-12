Uşak Haber, Yepyeni Bir Solukla Yeniden Hizmete Açıldı

İnternet haberciliği alanında yepyeni bir sayfa açan Uşak Haber yeniden markalaşma sürecini başlattı. Uşak Haber'in tüm isim hakkını satın alan Kenan Arslan, "Uşaklılar artık memleketlerinin ve Türkiye'nin gündemini anlık olarak takip edebilecek" dedi.

"Yeniden açılan sitemizde bundan sonra yeni bir habercilik anlayışı sunacağız" diyen Kenan Arslan, "Uşaklılara en güncel ve doğru haberleri sunabilmek adına 5 yıldır kapalı olan Uşak Haber sitesinin tüm yayın ve isim hakkını satın aldık. Tecrübeli ekibimiz sayesinde Uşaklı hemşehrilerim en güncel haberleri en doğru kaynaktan takip edebilecek." açıklamasında bulundu.

Uzun süredir yayın yapmayan Uşak Haber sitesinin marka ve isim haklarını satın aldıktan sonra daha kaliteli bir Haber'>haber sunumu için çalışmalara başlayan Kenan Arslan ve ekibi hedeflerini anlattı. Bu kapsamda Uşaklılara sadece yerel haberler değil Türkiye gündeminde öne çıkan konularda da doğru habercilik sunulacak. Uşak ve çevre illerdeki yerel haberler dışında önemli güncel gelişmeler anlık olarak aktarılacak.

UŞAK HABER'DE NELER VAR?

Günümüzde hızlı, doğru ve güvenilir haber sunmanın önemli olduğunu belirten Kenan Arslan, "Bu nedenle 5 yıldır kapalı olan Uşak Haber'i yeniden hizmete açmaktan dolayı heyecanlıyız. Tecrübeli haber ekibimiz sayesinde internet haberciliği alanına yepyeni bir soluk kazandırmayı hedefliyoruz. Uşak Haber sitesinde yerel, ulusal ve uluslararası alanda günün öne çıkan tüm önemli gelişmelerini bulabileceksiniz." dedi.

Ayrıca Uşak Haber bünyesinde pek çok farklı haber kategorisinde de günlük akışı kolaylıkla takip edebileceksiniz. Yeni ve güvenilir habercilik anlayışı ile çalışacaklarını belirten Arslan "Bu alanda size siyaset, ekonomi, spor, teknoloji, kadın, sağlıklı yaşam ve yerel haberler sunuyoruz. Günün en çok dikkat çeken haberlerine ait konu başlıklarını Uşak Haber web sitemizin ana sayfasından kolaylıkla takip edebilirsiniz." şeklinde konuştu.

UŞAK HABER SİYASET HABERLERİ

Türkiye gündemine damga vuran siyaset haberlerini okumak isteyen tüm Uşaklı vatandaşlar anlık gelişmeleri Uşak Haber'den takip edecek. Uşak Haber'de sadece yerel siyasi haberler değil, yurt genelinde öne çıkan tüm gelişmelerin yer alacağını anlatan Arslan "Doğru, cesur ve güvenilir habercilik anlayışıyla tüm siyaset haberleri Uşaklıların bilgisine sunulacak. Gündemdeki siyaset haberlerini anlık olarak takip etmek için Uşak Haber web sitemizi ziyaret etmeniz yeterli olacak." ifadelerini kullandı.

UŞAK HABER EKONOMİ HABERLERİ

Dünya ve Türkiye genelinde ekonomi haberlerini en kolay yoldan takip etmek isteyenler Uşak Haber'i kullanacak. Bu bölümde para piyasalarında yaşanan tüm kritik ve Uşak Son Dakika gelişmelerini aktarılıyor. İnternet haberciliği alanına yeni bir soluk getiren Uşak Haber, yenilenen yüzüyle yatırımcıların yeni adresi oluyor. Altın, döviz, borsa veya kripto para haberlerini anlık olarak takip etmek çok kolay hale geliyor. Arslan konuyla ilgili olarak "Uşaklı yatırımcılar, ekonomiye dair son gelişmeleri öğrenmek istediklerinde güncel haber akışına göz atabilecek." dedi.

UŞAK HABER SAĞLIK HABERLERİ

Yenilenen yüzü ve markasıyla internet haberciliği alanında faaliyete başlayan Uşak Haber sağlık kategorisi içeriyor. Sağlıklı yaşam, küçükten büyüğe her yaştaki kişiler için büyük önem taşıyor. Bu sebeple kadın erkek, bebek yaşlı demeden herkesi ilgilendiren sağlık haberleri Uşak Haber'de yer alacak. Uşak Haber'in yeni yayın döneminde okuyuculara en faydalı ve önemli bilgileri aktarmayı amaçladıklarını söyleyen Kenan Arslan şunları aktardı: "Bu sebeple sağlıklı yaşamla ilgili hemen hemen tüm bilinmesi gerekenleri web sitemizden takip edebileceksiniz. Uşaklı vatandaşlar hastalıklardan uzak kalmak için uzmanların beslenme önerilerini ve sağlıklı yaşam tüyolarını web sitemizden inceleyebilir."

UŞAK HABER SPOR HABERLERİ

Türkiye'de gündemden düşmeyen spor haberleri Uşak Haber'in spor sayfasından takip edilebilecek. Spor dünyasının öne çıkan gelişmeleri an be an bu platformdan aktaracaklarını belirten Arslan "Uşaklı vatandaşlar dilerse Uşakspor ve ligdeki puan durumu ile ilgili detaylı bilgilere anında ulaşabilecek. Güncel spor haberleri sadece futbol branşında değil voleybol, basketbol ve karate gibi tüm branşları kapsayacak." dedi. Uşaklıların spor dünyası ile ilgili bilmesi gereken tüm yeni gelişmeler tecrübeli haber ekini tarafından aktarılacak.

UŞAK HABER TEKNOLOJİ HABERLERİ

Günümüzde artık 7'den 70'e herkesin iç içe olduğu teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmeler yaşanıyor. Hayatımızı daha kolay hale getirmek için üretilen tüm teknolojik cihazlar ve bunlarla ilgili haberlere yer vereceklerini söyleyen Arslan "Uşaklı teknoloji tutkunları, bilgisayar yazılım ve benzeri konularda en güncel haberleri kolaylıkla takip edebilir. Her zaman doğru ve ilkeli habercilik anlayışına sahip olan ekibimiz teknoloji ve oyun dünyasıyla ilgili doğru haberleri aktaracak" ifadelerini kullandı. İnternet dünyasındaki son gelişmeler, Uşak son dakika haberleri teknoloji sayfasında yer alacak.

UŞAK HABER KADIN VE MODA HABERLERİ

Kadınları yakından ilgilendiren moda, güzellik ve makyaj gibi konularda günün öne çıkan haberleri Uşak Haber'de yer alacak. Uşak Haberleri arasında kadınların yaşamını kolaylaştıracak pratik bilgiler olacak. Arslan konuyla ilgili olarak "Uşaklı kadınların en çok merak ettiği moda ve güzellik konusunda önemli tüyolar içeren haberlere yer veriyoruz. Bu sayede Uşaklı vatandaşlar moda ve güzellik konusunda da gündemdeki gelişmelerden haberdar olabilecek" dedi.

UŞAK HABER YAŞAM VE GEZİ HABERLERİ

Uşak'ın kültürel ve tarihi yerleriyle ilgili son dakika gelişmeleri Uşak Haber'in bu başlığı altında toplanacak. Uşak video haberleri, Uşak fotoğrafları ve mutlaka gezilmesi gereken yerler ile ilgili kapsamlı ilgi çekici içeriklere yer verilecek.

Uşak Haber'in tüm isim ve yayın hakkını satın alıp yeniden markalaştıran Kenan Arslan "Yeni yayın dönemine başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin diğer illerinde ve gurbette yaşayan tüm Uşaklı hemşehrilerimizi www.usakhaber.com adresi üzerinden güncel gelişmeleri okumaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

ADVERTORİAL YAYIN