Ümraniye'de ne oldu? Ümraniye bülteni 2 Haziran Perşembe! - Haberler

Ümraniye'de yaşanan olaylar sosyal medyada gündem olurken Ümraniyeliler ve vatandaşlar Ümraniye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Ümraniye'de neler oldu? Ümraniye bülteni 2 Haziran Perşembe!

ÜMRANİYE'DE NE OLDU?

Ümraniye'de son günlerde yaşanan gelişmeler:

31.05.2022:

Ümraniye'de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı

Ümraniye'de bir şüpheli, elindeki bıçakla cadde ortasında intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve polis ekiplerine de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı.

27.05.2022:

Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Ümraniye'de emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

26.05.2022:

Cip apartman boşluğuna düştü! Korku dolu anları anlattı: 'Kurtarın beni' diye bağırıyordu

İstanbul Ümraniye'de otoparktan çıktığı sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yokuştan kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinden Onur Gene, "Büyük bir ses duyduk. 'Kurtarın beni' diye bağırıyordu. Hepimiz çok korktuk" dedi.

19.05.2022:

Ümraniye'de 3 katlı binada yangın çıktı, kiracı ve ev sahibi birbirine girdi

Ümraniye'de 3 katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle kiracı ve ev sahibi birbirine girdi.

22.05.2022

Ümraniye'de cemevi temel atma töreni gerçekleşti.

Ümraniye'de yapılacak olan Kazım Karabekir Cemevi inşaatı için temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "İnşallah bu güzel mekanımızı yeniden inşa ederek siz değerli kardeşlerimize bu güzel cemevimizi temeliyle birlikte önümüzdeki yıl tamamlamış oluruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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