Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman? Milli takım basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda başarılı performansıyla adından söz ettiren A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam'ın rakibi ise Litvanya'yı eleyen Yunanistan oldu. Basketbol tutkunları, Türkiye – Yunanistan yarı final maçının tarihi, saati ve canlı yayın detaylarını büyük bir heyecanla bekliyor. Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ve Yunanistan, EuroBasket 2025 yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü kozlarını paylaşacak. Uzun yıllardır devam eden rekabetin yeni bir halkası olacak bu kritik maç, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Her iki takım da turnuvada gösterdikleri üstün performansla dikkat çekerken, yarı final karşılaşması sadece bir mücadele değil, aynı zamanda prestij ve gurur savaşı olarak da önem taşıyor.

Taraftarlar, 12 Dev Adam'ın bu zorlu sınavda nasıl bir performans sergileyeceğini ve finale yükselip yükselmeyeceğini merakla takip edecek.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak EuroBasket 2025 yarı final karşılaşması büyük bir merakla bekleniyor. Mücadelenin tarihi netleşmiş olsa da, karşılaşmanın saatine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Basketbolseverler, maçın ne zaman başlayacağını öğrenmek için federasyonun ve turnuva organizatörlerinin yapacağı duyuruları yakından takip ediyor. Kritik öneme sahip bu karşılaşmanın saatinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Açıklama gelir gelmez detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak EuroBasket 2025 yarı final mücadelesi için taraftarların en çok merak ettiği konuların başında maçın başlama saati ve yayın bilgileri geliyor. Ancak şu ana kadar karşılaşmanın net saat bilgisi ve hangi kanalda yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu veya turnuva organizatörlerinden gelecek duyurular dikkatle beklenirken, maçın TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak ve detaylar netlik kazanacak.

EUROBASKET'TE 68 YIL SONRA 7'DE 7 YAPTI!

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te tarihi bir başarıya imza atarak 68 yıl aradan sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Bu etkileyici seri, millilerin Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez böyle bir başarıya ulaşması anlamına geliyor.

Ay-yıldızlı ekip, en son 1957 yılında düzenlenen EuroBasket turnuvasında art arda 7 maç kazanarak dikkat çekmiş, turnuvayı o dönem 9. sırada tamamlamıştı. 68 yıl sonra aynı başarı grafiğini yeniden yakalayan 12 Dev Adam, hem istikrarlı performansıyla hem de mücadele ruhuyla bir kez daha Türk basketbol tarihine geçti.

CEDİ OSMAN SAKATLANDI MI?

A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Cedi Osman, EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesinin 26. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Pota altında Mateusz Ponitka ile girdiği ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe sonrası yere yığılan Cedi, kısa süreli endişe yarattı.

Sakatlığının ardından sağlık ekibinin müdahalesiyle saha kenarına alınan 30 yaşındaki oyuncu, yürümekte zorlandığı için kenara sekerek geldi. Tedbir amaçlı oyundan çıkan Cedi Osman, bir süre dinlendirildikten sonra 35. dakikada yeniden oyuna döndü ve takımını yalnız bırakmadı.