Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçlarının tamamlanmasının ardından gözler 5.tur kura çekimine çevrildi. Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Sorusu da bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta?

Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Sorusu, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turuna dair en çok merak edilen detaylar arasında yer almakta. 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katılacaktır. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta?

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor.

DİĞER TAKIMLAR:

Samsunspor, Rizespor, Pendikspor, Ümraniyespor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Eyüpspor, Göztepe, Manisa FK, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, 24 Erzincanspor, Kırklarelispor.