Türkiye - İtalya hazırlık maçı ne zaman 2022? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye hazırlık maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. 84. dakikada Burak Yılmaz penaltı kaçırırken Ay-Yıldızlı ekip skoru 2-2'ye getirme fırsatını teperek, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Türkiye İtalya ile hazırlık maçı oynayacak. Peki, Türkiye - İtalya hazırlık maçı ne zaman? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

TÜRKİYE - İTALYA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı günü 21.45'te oynanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

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